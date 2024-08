L’AMORE È UN FIUME di Carla Madeira | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’autrice brasilianaarriva finalmente in Italia grazie a Fazi Editore, con un romanzo che in Brasile è sulla bocca di tutti: un libro dalla forza travolgente, in grado di rapire il lettore, spiazzarlo e commuoverlo. Trama Venâncio e Dalva, marito e moglie, si amano di un amore totale. La loro è un’unione inestricabile di anima e corpo; amano parlarsi, toccarsi, guardarsi, abbandonarsi completamente l’uno all’altra. Lui e lei, lei e lui. Fino al giorno in cui la tragedia irrompe nella loro vita incrinando questa simbiosi perfetta. Nelle crepe di un amore che all’improvviso sembra svanito si insinua Lucy, prostituta orgogliosa che invade le loro esistenze a testa alta. È la più desiderata della città, desiderata da tutti ma non da Venâncio, che inizialmente non la degna di uno sguardo.