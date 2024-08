La Talpa ecco chi è il noto ex naufrago che prenderà il posto di Nicola Ventola

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 agosto 2024) La, storico reality show tornerà prossimamente in onda con la conduzione di Diletta Leotta. In questi giorni si è parlato di forfait da parte di alcuni concorrenti, tra cui l’ex calciatorema la produzione ha prontamente trovato una soluzione, arruolando nuovi volti noti per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Secondo le anticipazioni di Davide Maggio, uno dei sostituti sarà l’attore Andrea Preti. Andrea Preti non è un nome nuovo per gli appassionati di reality show. La sua popolarità esplose nel 2016 con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, condotta allora da Alessia Marcuzzi. Dopo quell’esperienza, Preti si è dedicato principalmente al cinema, alle serie TV e ha fatto parlare di sé anche per le sue vicende sentimentali, tra cui una storia con Claudia Gerini e recenti avvistamenti con la tennista Venus Williams.