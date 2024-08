Kim-Inter l’ex Napoli chiaro | Lasciare il Bayern Monaco? Mai pensato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Kim, dopo aver detto addio al, si è accasato aldove ha disputato una stagione tra luci e ombre. Qualche settimana fa si era diffusa la voce di unessamento dell’che qualcosa in difesa vuole fare, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di vice Bastoni. Il sudcoreano, ai microfoni dei media tedeschi, chiarisce la sua situazione OMBRE – Kim Min-jae è diventato campione d’Italia con ildue stagioni fa, poi ha lasciato la Serie A per accasarsi al. In Germania ha disputato una stagione tra luci e ombre e senza trofei importanti dato che il campionato è stato vinto dal Bayer Leverkusen e in Champions League è stato eliminato per mano del Real Madrid, poi diventato Campione d’Europa battendo il Borussia Dortmund.