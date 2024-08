Incidente A14 oggi Imola | due morti e lunghe code tra Faenza e Castel San Pietro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ravenna, 2 agosto 2024 – Ennesimomortale in autostrada: due le vittime nello schianto avvenuto in A14, tra due camion nel territorio imolese. Lo schianto è avvenuto tra le 13 e le 14, a perdere la vita una coppia di anziani. Si è formata una coda di 7 km nel tratto compreso traSan, in direzione di Bologna. Si sarebbe trattato di un tamponamento fra tre veicoli, la cui dinamica è ancora da ricostruire. Sono intervenuti 118, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale di Autostrade. Si registranoin entrambe le direzioni. Ma il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia in direzione di Bologna, si consiglia di uscire ae rientrare alla stazione diSandopo aver percorso la viabilità ordinaria.