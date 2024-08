Gruppo Fs i lavori per rendere moderna ed efficiente la rete ferroviaria italiana

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Mentre la maggior parte degli italiani approfitta delle ferie estive per rilassarsi sulle spiagge e godere di un po’ di meritato riposo, c’è una categoria di lavoratori che non conosce pause stagionali: sono gli operai e i tecnici dei cantieri ferroviari. Questi professionisti dedicano le loro giornate a garantire la manutenzione, il potenziamento e la realizzazione di nuove opere infrastrutturali – tra cui binari, linee elettriche, sistemi di segnalamento – al fine di garantire la circolazione in sicurezza dei treni. Proprio in questo periodo proseguono a ritmi spediti moltisu tutta la linea, da Nord a Sud, per trasformare la mobilità delle persone e il trasporto delle merci nell’ottica di un trasporto sempre più integrato e amico dell’ambiente, così come indicano anche gli obiettivi dell’Unione Europea in tema di trasporto e sostenibilità.