Finisce Male Per Alessia Marcuzzi | La Rai Cancella Il Suo Show!

(Di venerdì 2 agosto 2024) La Rai sospende lodie affronta critiche per scelte di programmazione discutibili. Ecco che cosa è accaduto! Rai1 ha recentemente fatto discutere con la sua decisione di sospendere la programmazione del programma di, “Boomerissima”. Il programma, trasmesso in prime time il sabato sera, è stato rimosso dalla programmazione estiva dopo che le repliche hanno registrato ascolti deludenti. Nonostante le aspettative non fossero altissime, i dati di ascolto sono stati inferiori al previsto, con un vero e proprio flop. La decisione dire il programma è stata presa dopo che il 20 luglio ha raccolto solo 1.174.000 spettatori con uno share del 12.1%, e il 27 luglio appena 937.000 spettatori con uno share sceso all’8.7%.