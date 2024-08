Elisabetta Canalis racconta il legame con Diletta Leotta | ecco perché sono così amiche

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 agosto 2024) È tornata in tv, la showgirl sarda ormai trapiantata a Los Angeles ormai da diversi anni. L’ex Velina di Striscia la Notizia è in onda su Italia Uno con Tilt, lo show musicale condotto da Enrico Papi. Intervistata dai microfoni di Sorrisi, laha esternato tutta la sua felicità per essere riuscita a conciliare la sua professione in Italia e la vita privata negli Stati Uniti dove ha continuato a vivere con sua figlia Skyler dopo la separazione dal chirurgo Brian Perri.ha più volte affermato in passato che mai avrebbe allontanato la bambina dal padre. Le sue parole alla rivista: Ho raggiunto tutti gli obiettivi che sognavo: poter lavorare in Italia, avere una figlia felice ed esserlo pure io, anche se non è facile. Devi fare l’equilibrista, ci vogliono fortuna e organizzazione. Con Skyler condivide un grandissimo amore, quello per i cani.