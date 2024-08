Crollo Vele Scampia migliorano le condizioni delle bambine ferite gravemente

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 2 agosto 2024)ledi saluteduea seguito deldel ballatoio in ferro della Vela Celeste nel quartiere di, a Napoli. Le piccole pazienti sono ricoverate in terapia intensiva pediatrica alll'ospedale Santobono. La più grandedue, 7 anni, è in graduale miglioramento ed è stata recentemente trasferita alla Uo di Neurochirurgia per continuare la terapia di cura: la sua prognosi riservata è stata sciolta. L'altra bimba, 4 anni, si trova ancora nel reparto di terapia intensiva pediatrica, ma le suesarebbero “confortanti”. Secondo il bollettino medico rilasciato dall'ospedale napoletano, la piccola respira autonomamente, ma la prognosi rimane riservata.