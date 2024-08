Adelphi | Josephine Calasso erede di Roberto dà via libera a Mondadori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Milano, 2 agosto 2024 –Libri ha sottoscritto con– detentrice di una partecipazione complessiva del 23,88% di, in quanto figlia dell’ex direttore editoriale– reciproche opzioni di acquisto e vendita (cosiddetto put/call) relative a una quota pari al 10% del capitale sociale diEdizioni. Lo comunica in una nota. Le opzioni saranno esercitabili a decorrere dal maggio 2027 a un prezzo di esercizio che riflette un equity value per il 100% didi 50 milioni di euro. Un mese fa, anche Feltrinelli Editore aveva annunciato di aver comprato il 10% delle azioni di. Il presidente del gruppo Carlo Feltrinelli aveva dichiarato che la quota acquisita apparteneva agli eredi di Francesco Pellizzi, storico socio di