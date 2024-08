Uva bruciata e piante che non crescono la viticoltura in Sicilia stravolta dalla siccità | Costretti a vendemmiare ora così non si va avanti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il saliscendi di campi coltivati si spinge fino alle porte di Marsala, nel Trapanese, e poi più giù, a Mazara del Vallo. La vite, con le sue foglie verdi, si staglia sul paesaggio arido, bruciato dal sole. Questa, in, è una delle aree più ricche d’acqua, eppure l’ultima pioggia di una certa rilevanza risale al 10 di gennaio. Una vita fa. Oggi i due fratelli Bertolino, Salvatore e Gabriele, che qui hanno avviato la propria azienda agricola nel 2017, inizieranno la vendemmia. Per la prima volta, l’1 di agosto. “È una situazione assurda. In genere raccogliamo il catarratto a fine settembre. Lo stiamo facendo ora. L’uva èdisidrata che presenta un’acidità e un grado zuccherino altissimo”.