Sicurezza controlli della polizia nelle zone più ‘calde’

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una vasta operazione disul territorio è stata attuata dalladi Stato nel Cesenate, in particolarepiùper l’ordine pubblico e lacome nella zonastazione ferroviaria e del Cubo. I servizi disposti dal questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, sono stati condotti nel pomeriggio di lunedì con una serie dimirati, insieme al personale del reparto Prevenzione Crimini di Bologna eLocale. Sono stati effettuati 4 posti di, identificate 72 persone, di cui 30 extra comunitari, e controllati 33 veicoli. In particolare, nel parcheggio sotterraneo del piazzale Sanguinetti, luogo noto per essere spesso frequentato da tossicodipendenti, sono stati rintracciati, in compagnia di alcuni pregiudicati, un cittadino di origine albanese e la moglie italiana.