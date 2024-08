Senaldi | Ermini lascia i dem e il Pd si tiene Genova

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Certo che ha ragione Davida non dimettersi dall'incarico triennale a presidente del Consiglio d'Amministrazione di Spininvest, la holding di Aldo Spinelli, imprenditore fino a oggi agli arresti con l'accusa di aver corrotto Giovanni Toti. Ha un milione, o comunque almeno ottocentomila buone ragioni, ma non sono solo legate al compenso. Sì, d'accordo, il neo-manager è stato due volte parlamentare del Pd, e fino a ieri sedeva nella direzione del partito ed è stato anche vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura votato ai tempi in cui i consensi li muoveva tal Luca Palamara, pm e capo delle toghe nazionali, un idolo della sinistra poi caduto in disgrazia. Insomma, come gli ha fatto notare Andrea Orlando, candidato in pectore del campo largo per le Regionali del prossimo autunno,oggi è un po' la pietra dello scandalo del partito in Liguria.