Roma si scontra con una moto e scappa | la polizia rintraccia un 23enne

1 agosto- Si erata sulla via Aurelia, al Km 20, direzione fuori, con unveicolo Honda Sh 300, ferendo sia il conducente sia la passeggera del mezzo a due ruote, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso, la persona alla guida di un'auto BMW serie 3, che dopo diversi diversi giorni di attività investigativa è statata dallaLocale diCapitale. Sono stati gli agenti del GPIT( Gruppo Pronto Intervento Traffico), al termine di una serie di accertamenti, a risalire al veicolo e al suo conducente, che si era reso irreperibile: ilitaliano, residente fuoried individuato grazie anche alla collaborazione dellaLocale di Rignano Flaminio, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso.