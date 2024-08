Roma Dovbyk sbarca a Ciampino L' ultimo colpo targato Friedkin

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) Artemè pronto ad assaggiare l'accoglienzana enista. Il centravanti ucraino sbarcherà alle 11.47 di giovedì 1 agosto all'aeroporto di, iniziando così il suo percorso alla, che ieri ha trovato l'accordo con il Girona. L'ex Dnipro si recherà poi alla clinica Paideia per svolgere le visite mediche e, superati i test fisici, andranno in scena le solite formalità prima del comunicato: firma sul contratto, foto con la nuova maglia e intervista ai canali ufficiali del club. Raggiante il clima all'interno di Trigoria dopo aver completato un altro acquisto:è stato fortemente voluto dagli stessi Dan e Ryan, che hanno deciso di cambiare strategia rispetto al passato, senza però smettere di regalare colpi di alto livello per rinforzare il gruppo a disposizione dell'allenatore.