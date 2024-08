Parigi 2024 Luxuria su match Carini-Khelif | Polemiche hanno inquinato gara

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 ago. - (Adnkronos) -strumentali chela". Così, all'Adnkronos, Vladimircommenta ildi boxe alle Olimpiadi ditra l'algerina Imanee l'italiana Angelache si è ritirata dopo soli 46 secondi. Secondo la conduttrice si è tentato sin dall'inizio di strumentalizzare questa edizione dei giochi olimpici: "Prima la polemica fake sull'ultima cena, che in realtà era il banchetto degli dei. Poi la campagna chefatto con le donne nuotatrici, col costume intero, con la scritta tra le gambe 'non sono un ragazzo'" e infine l'incontro di boxe. "Improvvisamente - commenta- sono diventati tutti allenatori, mister e coach. Tutti sono esperti di gare olimpiche e regolamenti". E polemizza anche con la politica: "Prima Salvini con la fake news dell'atleta trans e poi Meloni che non ha visto l'incontro".