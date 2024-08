Oro export turco al +732 Aziende al test di Vicenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Learetine si preparano peroro di settembre che si svolgerà dal 6 al 10 settembre. La filiera orafa, su scala globale nel 2023 ha realizzato ricavi per circa 725 miliardi di euro: i principali analisti di mercato stimano crescerà di un ulteriore 5% da qui al 2030 sulla spinta di mercati come India e Cina. Dall’alta gioielleria ai componenti e semilavorati, le creazioni in oro o argento, gemme e diamanti, packaging e visual merchandising, l’orologeria contemporanea:oro September anticiperà le tendenze che si vedranno nelle vetrine retail del 2025 e one stop shop per gli operatori professionali, così da confermare il salone di Ieg sul podio delle tre maggiori manifestazioni mondiali della gioielleria.