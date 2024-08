Non solo attore Benigni e il colpo da imprenditore Utile in progresso per la sua Melampo Cinematografica

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 1 agosto 2024)inperuna delle tre società che fanno capo ai coniugi, lacontrollata da Robertoe dalla moglie Nicoletta Braschi pariteticamente al 50% che invece detiene il 100% della Opera8. I veicoli sono entrambi basati a Roma e in particolare lanel 2021 ha realizzato ricavi (che attengono all’incasso dei diritti sui film del noto) per 1,39 milioni di euro, in contrazione dagli oltre 1,6 milioni del precedente esercizio, ma il calo degli ammortamenti ha spinto l’salito così anno su anno da 333mila a poco più di 733mila euro, profitto tutto riportato a nuovo. L’azienda deiha crediti per 435mila euro, 568mila euro di liquidità e debiti per 315mila euro. Segui su affaritaliani.it