Medici aggressioni raddoppiate | È il momento di agire per garantire la sicurezza

(Di giovedì 1 agosto 2024) Firenze, 1 agosto 2024 – Chiedono presidi delle forze dell’ordine nei reparti di psichiatria e nei pronto soccorso e di dotare ospedali e ambulatori delle strumentazioni tecniche necessarie per far scattare subito gli adeguati allarmi. Purtroppo, si moltiplicano gli episodi di violenza contro il personale sanitario. La situazione è drammatica, come dimostrano i numeri: nel 2023, in Toscana, ledenunciate sono state 2.356, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Di queste, 1.769 sono state verbali e 478 fisiche, con una concentrazione preoccupante in pronto soccorso e psichiatria. Più del 4% degli operatori sanitari è stato oggetto di, un dato che è sicuramente sottostimato. Poco più di un anno fa, l’omicidio della psichiatra Barbara Capovani, davanti al Santa Chiara di Pisa.