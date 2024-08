Lino Giuliano | la verità su Maika

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 1 agosto 2024)si espone sue sulla loro relazione. Le parole dell’ex di Temptation Island, ex di Temptation Island, svela tutta la vetta sue sul loro rapporto. Attraverso le sue Instagram stories risponde con schiettezza alle domande degli utenti rivelando che Manila non sarebbe la ragazza perfetta che credeva: «Per me è un ni», scrive. Aggiunge poi cheprenderebbe tutto di petto e si arrabbierebbe per poco facendo «polemiche su piccole cose». Screenshot Screenshot Screenshot I due hanno comunque trascorso alcune serate insieme presso là pescheria di famiglia di lei, apparendo insieme sui social e piuttosto affiatati. Di Alessia, invece,dice che da quando hanno concluso l’esperienza a Temptation Island da lei avrebbe ricevuto solo critiche e insulti, sia sui social che su whatsapp.