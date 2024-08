Leghe fantacalcio non funziona cosa succede? Perchè non va il sito e l’app di Fantagazzetta?

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) 1 agosto 2024. Stiamo avendo numerose segnalazioni riguardanti ledi.it (ex), il portale sportivo italiano dedicato alle notizie calcistiche e alla gestionedi. Le segnalazioni sono tutte inerenti al fatto che sia ilchehanno smesso dire.? Come mai non si apre il? Come mainon si apre? Come mai non riesco a fare la login? Com’è possibile risolvere il problema? Cerchiamo di rispondere a tutti questi quesiti in maniera semplice e chiara.2024 è in manutenzione in vista della prossima stagione Il popolaredi fanta-che ci permette di giocare alè semplicemente in manutenzione. I tecnici stanno lavorando per partire con la nuova stagione di calcio 2024-2025. Non preoccupatevia breve riaprirà con nuovi aggiornamenti.