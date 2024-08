Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 1 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Non esistono più le avventure estive dei favolosi anni 60, quando le colonne sonore dei nostri amori erano le canzoni di Mina e di Patty Pravo, giusto per citare due grandi protagoniste del segno dell'Ariete. Oppure dipende dal fatto che è cambiato il modo di vivere gli amori da spiaggia, voi però siete rimasti fedeli alla tradizione balneare, sietefarfalle, volate di fiore in fiore.resterà nel ricordo come il mese più bello del 2024, per molti irripetibile. Buon viaggio! Toro Riconoscimenti e gratificazioni. Sembra incredibile iniziare l'oroscopo di, periodo delle vacanze e del dolce far niente, conpositive per il lavoro e gli affari.