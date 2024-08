Le spaccate non si fermano più | Vertice con le forze dell’ordine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Marco Corsi La richiesta è esplicita: più controlli e presidi nel territorio. Gli ultimi episodi criminosi, che si sono registrati soprattutto nel comune , hanno messo in allarme le associazioni che tutelano le imprese, le prime vittime di queste "". Così Cna, Confartigianato, Confindustria, Confapi, Confcommercio e Confesercenti, hanno formalmente inviato una richiesta di incontro urgente con la presidente della Conferenza dei Sindaci, Valentina Vadi, per discutere del problema crescente della sicurezza in Valdarno. E’ stato un mese di luglio piuttosto agitato e anche se i colpi hanno fruttato ai malviventi poco o nulla, notevoli sono stati i danni alle strutture. Tra l’altro, come ha ricordato il comitato delle categorie economiche, i fatti di cronaca hanno si scosso la comunità , ma sono stati segnalati anche a Montevarchi e in altre località del territorio.