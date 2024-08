Investita da un treno a Casteggio in tilt il traffico ferroviario sulla Alessandria-Piacenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 agosto 2024)(Pavia), 1 agosto 2024 – A causa dell’investimento da parte di undi una personalineala circolazione ferroviaria nelle prime ore del mattino è stata sospesa. L’incidente è avvenuto prima delle 6 trae Voghera sono stati allertati gli agenti della polfer e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118 che, però, quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del malcapitato. Fino a dopo le 10linea la circolazione è stata rallentata per consentire alle autorità competenti di svolgere i necessari accertamenti. I treni viaggiavano su un solo binario. Una volta ottenuta l'autorizzazione alla ripartenza dei convogli, ilè tornato regolare. Per sei treni regionali, però, si sono registrati rallentamenti fino a 60 minuti