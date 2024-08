Grandine e forte vento parentesi dell’anticiclone africano | quando arrivano in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Bologna, 1 agosto 2024 – Il potente anticicloneabbraccia ancora tutta la penisola e l’con le sue temperature che sfiorano i 40 gradi. Sarà così quasi sicuramente per i prossimi dieci giorni, ma è in arrivo la prima perturbazione di agosto, avvisa il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni, per cui tra l’altro Arpaeha emesso anche una nuova allerta meteo. “Il primo disturbo del mese si sta già avvicinando all'arco alpino. Oggi è la giornata più calda in regione, parliamo di una media di 38-39 gradi con molta afa nelle zone interne, ma la perturbazione inizia già a interessare zone montuose a del nord Italia, come le Alpi, il Veneto e l’Alto Adriatico, ma anche la fascia appenninica e pedecollinarene con probabile sconfinamento sulle vicine pianure, fino alla pianura ferrarese nel tardo pomeriggio”.