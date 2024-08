Gaza Libano riforme Il dopo Cina per Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) Si è lasciata alle spalle l’impegnativa visita inla presidente del Consiglio,, per rientrare in Italia e affrontare i dossier pre-pausa estiva (premierato,, Piano Mattei, manovra) ma prima è atterrata a Parigi in visita a Casa Italia. L’occasione per salutare i medagliati italiani (“atleti hanno dato lustro a Nazione”), tiare il fiato prima degli ultimi impegni agostani e concentrarsi sulle nuove emergenze come la situazione aquasi fuori controllo, le novità sull’Ucraina e il coinvolgimento del. Da Pechino alle Olimpiadi “Di ritorno da una missione in– ha spiegato – siamo voluti passare a Parigi a salutare gli atleti e a ringraziare il Coni, penso sia un dovere delle istituzioni esserci, soprattutto per queste ragazze e ragazzi che fanno sacrifici”.