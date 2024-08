È in corso il più grande scambio di prigionieri tra Russia e Occidente dai tempi della Guerra Fredda

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mosca. Uno dei più grandi scambi ditradaiè ormai indi esecuzione. Nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni, poi confermate dall’agenzia Ria Novosti, di movimenti di aerei dell’amministrazione presidenziale russa e di velivoli da trasporto militare americano in volo dalla Germania e da Mosca verso Ankara, dove lodi alcuni detenuti sta avvenendo per effettomediazione turca. Fox News, nella notte, aveva rivelato che il corrispondente del WSJ, Evan Gershkovich, condannato a 16 anni di reclusione per spionaggio il mese s, sarebbe già stato in volo verso gli Stati Uniti, notizia poi confermata poco fa da Bloomberg che ha annoverato tra i liberati anche Paul Whelan, il cittadino americano detenuto dal 2018 a Mosca, anche lui con accuse di spionaggio.