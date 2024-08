Dolce&Gabbana crea la sua prima fragranza per cani Fefé

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mentre sempre più case di moda si avvicinano al mondo dell’Alta Profumeria, c’è chi decide di incontrare un mondo del tutto nuovo. Quello degli amici più cari, pelosi e a quattro zampe. Così fa Dolce&Gabbana, con lazione della suadedicata ai. L’amore incondizionato per il cagnolino, compagno fedele di Domenico Dolce e Guilherme Siqueira, è tradotto in una composizione olfattiva avvolgente e fresca.ta, ovviamente, con cura e attenzione, in sintonia con la sensibilità olfattiva e cutanea di cuccioli e cagnolini. Un’esperienza piacevole da condividere con il proprio umano preferito.