Detenzione di sostanze stupefacenti Un arresto e 22 persone segnalate

(Di giovedì 1 agosto 2024) I carabinieri di Porto San Giorgio hanno segnalato alla competente autorità amministrativa per uso personale didue giovani italiani 24enni, una ragazza straniera 26enne e un’italiana 36enne, tutti residenti nel Fermano, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish. I militari di Sant’Elpidio a Mare hanno invece segnalato marocchino 24enne risultato in possesso di una modica quantità di cocaina. Analogamente ad Amandola i carabinieri hanno segnalato due 20enni italiani, trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, nonché due uomini residenti nella provincia di Caserta, trovati in possesso di 20 grammi di hashish. A Montegiorgio invece i militari dell’Arma hanno segnalato un 30enne italiano sorpreso alla guida della propria auto mentre era intento a consumare una sigaretta artigianale contenente marijuana.