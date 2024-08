Crosetto sul vertice Nato fa scoppiare la bagarre | Italia sestultima per spesa in armi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 agosto 2024) “A Washington l’ha confermato il fermo sostegno all’Ucraina. Con il nono pacchetto di aiuti abbiamo puntato al rafforzamento della capacità di difesa aerea per la protezione di infrastrutture critiche civili. Abbiamo dostrumenti militari che hanno scopo di difesa, non di attacco e, di certo, non sul suolo russo”. Con queste parole ha avuto inizio l’informativa alla Camera sull’esito del, andato in scena nella capitale americana, da parte del ministro della Difesa, Guido. Come spiegato in Aula dal co-fondatore di Fratelli d’, nel corso del summit c’è stato ampio spazio al tema degli armamenti. “Tra i Paesi, in 23 rispettano il requisito del 2% delle spese per la Difesa sul Pil. Alcuni di questi hanno detto che il 2% è l’obiettivo minimo ormai insufficiente ed hanno auspicato un parametro superiore”.