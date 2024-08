Biden ' scambio prigionieri impresa diplomatica agonia finita'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Oggi 3 cittadini americani e un titolare di green card americano ingiustamente imprigionati in Russia stanno finalmente tornando a casa: Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva e Vladimir Kara-Murza. L'accordo che ha garantito la loro libertà è stato un'. In totale, abbiamo negoziato il rilascio di 16 persone dalla Russia, tra cui 5 tedeschi e 7 cittadini russi che eranopolitici nel loro stesso Paese. Alcune di queste donne e uomini sono stati ingiustamente trattenuti per anni. Tutti hanno sopportato sofferenze e incertezze inimmaginabili. Oggi la loro". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joein una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo loditra Usa, Russia ed altri Paesi.