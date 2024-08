ATP Washington 2024 | Flavio Cobolli annulla cinque match point a Davidovich Fokina e va ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Clamorosa vittoria dioggi all’ATP 250 di. Il tennista capitolino compie un colpo di mano non da poco contro lo spagnolo Alejandro, battendolo dopo oltre tre ore e un quarto con il punteggio di 1-6 7-6(0) 7-6(7) e dopo aver salvato bena favore del suo avversario. Per lui ora ci sono idi finale. Un, questo, che pure parte davvero male, perché, dopo aver mancato tre palle break nel terzo game, non riesce più ad avere una continuità e finisce per perdere due turni di servizio consecutivi e poi il primo set per 6-1. Reazione nel secondo parziale per l’italiano, che strappa la battuta agià nel secondo game, solo per restituirgli il favore nel tie-break.