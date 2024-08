Appello del comitato alla sindaca | | Riqualificare la fonte Fegatella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Nuova giunta, vecchie richieste. A neppure due mesi dall’insediamento del nuovo governo della città, il"La voce di chi non ha voce" lancia unal sindaco Francesca Marchetti sperando sia lei a risolvere alcune annose problematiche. La lista è lunga, include centro storico e periferie, ma è da viale delle Terme che ilparte rispolverando un tema che resta tra quelli più dibattuti in città, da anni ormai: lo stato della storica. "E’ stata lasciata da chi ha governato la città negli ultimi dieci anni in uno stato indecente, e resta tutt’ora il peggior biglietto da visita per una località che si promuove come realtà a vocazione turistica".