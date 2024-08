Angela Carini dopo il clamoroso ritiro contro Khelif | Non respiravo con coraggio ho detto basta VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Sono salita sul ring e ho provato a combattere. Volevo vincere. Ho ricevuto due colpi sul naso e nonpiù, mi ha fatto malissimo, sono andata dal maestro Renzini e con maturità eho”. Cosìla clamorosa decisione di abbandonare il match femminile dei pesi welterImanenella Paris North Arena che ospita gli incontri di pugilato delle Olimpiadi. “Questa per me non è una sconfitta, essere qui, scavalcare quella corde è un onore”, sottolinea mentre attorno si scatena, oltre all’ondata mediatica e social, un caso politico un caso politico per i valori di testosterone dell’algerina che all’ultimo Mondiale ne avevano provocato la squalifica. “Non sono nessuno per giudicare e non ho nullala mia avversaria. Avevo un compito e l’ho eseguito anche se non ce l’ha fatta.