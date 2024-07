WWE | Roxanne Perez mantiene il titolo a NXT Great American Bash

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Per la terza volta nella sua carriera, Thea Hail ha sfidato l’attuale campionessaper l’NXT Women’s Championship. Sfortunatamente per Hail, le cose non sono andate bene. Nella prima serata dell’NXT2024,ha difeso il suo Women’s Championship contro Hail nel main event dello show. In onore di questa occasione speciale, Hail è stata accompagnata da un quartetto di membri della Chase U, ovvero Andre Chase, Duke Hudson, Ridge Holland e Riley Osborne. Nonostante il supporto aggiunto nell’angolo di Hail,sembrava imperturbabile. Campionessa per la sesta volta Con questa vittoria,segna la sua sesta difesa televisiva delnel suo secondo regno con l’NXT Women’s Championship. L’attuale corsa aldiè iniziata con la vittoria su Lyra Valkyria all’evento live premium Stand & Deliver 2024.