(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) – Nuove tracce di Corea del Nord nella guerra tra. L’aiuto offerto da Kim-un a Vladimirnon si limita all’artiglieria e alle munizioni, fornite da Pyongyang a Mosca da mesi. Adesso, il sostegno si materializza anche con la consegna di mezzi che laschiera sul campo di battaglia. Un nuovo tipo di equipaggiamento militare è stato osservato da un drone di sorveglianza ucraino nella regione di Kharkiv. Per la prima volta, un veicolo blindato nordcoreano utilizzato dall’esercito russo è stato visto sul campo di battaglia in questa regione dove Mosca ha lanciato in primavera una nuova offensiva, evidenzia Le Figaro.