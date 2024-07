Teheranucciso il capo di Hamas Haniyeh

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 7.00ha comunicato la morte del suo leader Ismailin seguito a un raid israeliano contro la sua residenza a Teheran.dell'ufficio politico di didal 2017,è stato primo ministro dell'Autorità nazionale palestinese dal 2006 al 2007 edell' amministrazione della Striscia di Gaza dal 2014 al 2017.Uccisa anche una delle sue guardie del corpo. L'attacco non è stato rivendicato, mapunta il dito contro Israele (così come l'Iran) e avverte: "Un atto codardo che non passerà sotto silenzio".