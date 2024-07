Scadenze Fiscali 2024 | Un Calendario per i Contribuenti Italiani

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ecco una panoramica delle principaliper ciò che resta del, comprese le date cruciali e le proroghe per i pagamenti delle imposte. Ilè stato un anno denso diper i. Con la riforma fiscale in corso, è essenziale restare aggiornati sui principali appuntamenti per evitare sanzioni e ritardi nei pagamenti. Scadenza: l’Anno Fiscale Il mese di gennaio ha naturalmente segnato l’inizio delle attivitàper l’anno. Tra leprincipali abbiamo avuto: 16 gennaio: Versamento dell’acconto IVA relativo al quarto trimestre dell’anno precedente. 31 gennaio: Scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA annuale per il 2023.