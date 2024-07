Quattro persone denunciate nel Ravennate | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Massa Lombarda (Ravenna), 24 luglio 2024 – Sono complessivamentelenegli ultimi giorni dai carabinieri della Compagnia di Lugo. A Massa Lombarda il personale dell'Arma della locale Stazione ha indagato a piede libero per 'furto' due donne straniere che, dopo aver circondato e distratto una cliente intenta a fare la spesa in un supermercato della cittadina, le hanno rubato dalla borsa. Il giorno stesso i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lugo le hanno controllate mentre erano a bordo di un’auto, trovandole in possesso di oggetti atti allo scasso quali tronchesi, pinze e cacciavite. I militari hanno inoltre denunciato un uomo che alcuni giorni fa avrebbe truffato un residente mediante la vendita on-line di elettrodomestici.