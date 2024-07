Pini a rischio crollo operai in via Marconi per taglio e rimozione di 14 alberi pericolosi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 31 luglio 2024 – È iniziata l’opera di abbattimento di 14pericolanti lungo viale. Gli addetti dell’azienda che segue la manutenzione del verde sono entrati in azione lunedì mattina. Nel mirino ci sonoormai in pessime condizioni, che potrebbero rappresentare un pericolo per i pedoni e le automobili. Il problema è ormai una delle questioni più complesse a Montecatini, non solo per i problemi legati al verde e all’arredo urbano, ma soprattutto per la sicurezza. Dopo le cadute di numerose piante avvenuta in città lo scorso autunno, il Comune prosegue gli interventi di prevenzione necessari.