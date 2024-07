Napoli spari da scooter contro un’auto a Casoria | feriti i due a bordo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) –, intorno alle 19.30, a, frazione di Arpino, lungo la Circonvallazione Esterna di. Due persone in sella a unohanno affiancato una Lancia Y e, forse per una tentata rapina, hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco ferendo le due persone che erano a. Uno dei due, pugile romano di 26 anni, indossava un orologio di valore. Colpito al braccio, non è grave. Più serie le condizioni dell’uomo al volante, un 62enne incensurato e dipendente della comunità che ospita il ragazzo ai domiciliari. L’uomo, trasportato all’ospedale Cardarelli in pericolo di vita con una lacerazione al polmone, aorta, milza e fegato, stava accompagnando il giovane pugile ad allenarsi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri die del Nucleo Investigativo di Castello Di Cisterna impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.