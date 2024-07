Musetti-Fritz Olimpiadi tennis 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Cinque, con questo, sono i confronti tra Lorenzoe Taylorin carriera. Stavolta in palio ci sono i quarti di finale alledi Parigi, sulla terra più famosa al mondo, quella del Roland Garros. A questo punto dell’evento a cinque cerchi un italiano non arriva dal 1996. Nelle prime due occasioni, entrambe datate 2022, a Wimbledon e poi in Coppa Davis (attuale) è stato l’americano a imporsi, ma nelil toscano ha totalmente ribaltato la prospettiva. Prima il successo all’esordio a Montecarlo, poi, soprattutto, i cinque set di Wimbledon, quelli nei quali il carrarino è riuscito a sovvertire pronostici completamente sfavorevoli. Situazione davvero particolare oggi: l’italiano ha grandissima qualità sul rosso, che però ha visto anche la miglior stagione dell’USA sulla superficie.: allele storie non finiscono mai.