Microsoft è pronta a recuperare terreno sull’IA Ecco come

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Una crescita zoppa. È quella cheha constatato martedì, quando ha riportato ottimi profitti nell’ultimo trimestre, pari a 22 miliardi di dollari su un fatturato di 64,7 miliardi, testimondiando un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre una piccola delusione è arrivata dall’andamento del cloud computing. Il colosso di Redmond puntava parecchio su questa unità che sforna i nuovi strumenti di intelligenza artificiale generativa, ma le attese non sono state rispettate. Le vendite sono aumentate del 19%, leggermente al ribasso rispetto a quanto immaginato in precedenza. Il che ha avuto grandi ripercussioni sul valore delle azioni, scese di quasi il 3% (recuperandorispetto alla c a quota 411,40 dollari nell’aftermarket). Poteva andare peggio, visto il risultato.