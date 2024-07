Mary e Frederik di Danimarca e le altre 4 coppie royal nate alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Galeotto fu lo stadio. O la piscina. O la vela. In una sola parola: le. I Giochi Olimpici. Luogo di nascita di grandi amori, non solo tra spettatori e atleti ma anche tra reali. Principi o principesse, futuri re o future regine che hanno sentito battere il cuore più forte alla vista di qualcuno (o qualcuna) mai incontrato prima. Persone con le quali poi, i nobili si sono accasati, cambiando le sorti della casa reale di appartenenza. Dadia Charlene e Alberto di Monaco fino a re Carlo Gustavo e alla regina Silvia di Svezia, ecco cinqueall’ombra dei cinque, coloratissimi, cerchi.diLeoccupano un posto speciale nel cuore di molti reali ma per alcuni più di altri.