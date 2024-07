LIVE – Toti-Shi badminton maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilindella sfida del secondo turno delalleditra Giovannie Shi Yuqi. L’azzurro ha già scritto la storia vincendo al primo turno contro il surinamese Opti, il primo successo italiano nelnella storia dei Giochi Olimpici. Ora peròè atteso da una sfida proibitiva contro il numero al mondo, uno dei favoriti alla vittoria finale. L’appuntamento è alle ore 11.00 di mercoledì 31 luglio, con Sportface.it che vi fornirà ilaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA GARA IN TV IL MEDAGLIERE DICALENDARIO CANOA AREGOLAMENTO IL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5-SHI (ore 11.00)-Shi,) SportFace.