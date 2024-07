La Warner Bros accelera sul sequel di Io Sono Leggenda con Steven Caple Jr

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Scritto da Lasuldi IoconJr., Da tempo si vocifera che Will Smith e Francis Lawrence stessero lavorando alla sceneggiatura di Io2, con Lawrence previsto alla regia dopo aver completato il prossimo prequel di Hunger Games. Tuttavia, sembra che la. voglia trovare qualcun altro per prendere immediatamente in mano il progetto. Le ultime indiscrezioni indicano che lo studio stia puntando suJr., noto per aver diretto Creed II e Transformers: Rise of the Beasts. Io2: Nuovi sviluppi e regista in vista Il produttore Akiva Goldsman ha recentemente parlato con Deadline e ha rivelato durante il Comic-Con che ha completato una seconda bozza della sceneggiatura di I Am Legend 2 dopo aver incontrato Michael B. Jordan e Will Smith.