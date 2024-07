Ismail Haniyeh chi era il capo politico di Hamas

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 luglio 2024 - Nato in un campo profughi di Gaza,ha scalato tutti i ranghi difino a diventare stretto collaboratore del co-fondatore, lo sceicco Ahmed Yassin, e dal 2017 ricopriva il ruolo didicon i suoi genitori, come tante famiglie palestinesi, era fuggito dalla città di Asqalan dopo la creazione dello Stato di Israele nel 1948. Fin da giovane aveva studiato all'istituto al-Azhar, laureandosi in letteratura araba all'Università islamica di Gaza. Il suo impegnoiniziò nel 1983 quando aderì al movimento precursore di, il Blocco Studentesco Islamico. Considerato da sempre alla guida dell'ala "pragmatica" di, è stato arrestato in Israele a seguito delle manifestazioni di protesta nel 1987 e nel 1988.