Feltri tuona sull' orsa KJ1 | Solo fucile e sangue Crede forse di essere Dio?

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Come tutti coloro che sono coscienti di compiere qualcosa di profondamente ingiusto ma allo stesso tempo non sono assolutamente disposti a rinunciarvi, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, risoluto più che mai, ha agito nottetempo, approfittando del fatto che nessuno avrebbe potuto fermarlo, né le associazioni animaliste né i cittadini né la giustizia, ossia il Tar, che aveva già sospeso le precedenti ordinanze. Egli ha agito da furbo e da vigliacco fregando tutti con le tempistiche. Dobbiamo riconoscerglielo. E così lunedì scorso, in tarda serata, ha firmato un altro decreto di abbattimento.