Dramma ad Antegnate donna di 59 anni muore dopo essere caduta in piscina

(Di mercoledì 31 luglio 2024). Tragedia al parco aquatico dimercoledì mattina (31 luglio): unadi 59ha perso la vitain. L’allarme verso le 10,30: ilche si è consumato al Center Park in via Cremona, lungo la provinciale Soncinese. Laera seduta sull’isolotto in cemento posto al centro dellaquando si è accasciata in acqua, verosimilmente colpita dal malore. I soccorsi giunti al Center Park non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della. I primi tentativi di rianimazione della 59enne sono stati completati dal titolare del centro e dai bagnini presenti. Il parco acquatico è stato temporaneamente chiuso al pubblico in attesa dei rilievi dei carabinieri, tutt’ora all’interno della struttura.