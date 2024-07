Caos autovelox | la storica disputa sull’omologazione i sequestri la decisione del Riesame e quel decreto Salvini che non risolve nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il sequestro di numerosi– del modello T-EXSPEED v.2.0 – in diverse città italiane (da Cosenza a Venezia, passando per Cerignola e Reggio Emilia) è la prima grande diretta conseguenza della recente ordinanza della Corte di Cassazione sull’argomento. Una vicenda molto complessa che è la replica, su vasta scala, di quanto avvenuto lo scorso anno (sempre su iniziativa della Procura di Cosenza, ma bloccato dal Tribunale del). Una questione che tocca tanti campi – giuridico, amministrativo ma anche politico – che rischia di stravolgere l’intero mondo degli strumenti di controllo della velocità. Perché senza interventi legislativi, con la nuova interpretazione data dalla Suprema Corte, in pratica in Italia dovrebbero essere ritirati tutti gli(compresi, ad esempio, ancheli in uso alla stessa Polizia stradale).