WWE | Liv Morgan manda un messaggio brutale a Dominik Mysterio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Il ritorno di Rhea Ripley in WWE le dà la possibilità di rivendicare il WWE Women’s World Title, ma Livè determinata a prendere tutto ciò che può da The Nightmare. Dopo l’episodio di RAW della scorsa settimana, in cuiha imprecato contro Livin spagnolo e ha detto di odiarla,non aveva finito. Ha regalato al pubblico un promo davverodurante l’ultimo episodio (29 luglio) dello show rosso, dove ha dato fuoco a diversi oggetti della sua relazione coned ha vandalizzato il camerino del Judgment Day, danneggiando anche la Playstation 5 tanto importante per Carlito.